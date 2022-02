Novela 'O Beijo do Vampiro' está de volta no Canal Viva

Trama tem grandes nomes no elenco, como Tarcísio Meira, Thiago Lacerda e Claudia Raia. Foto: TV Globo

Para os amantes de novela, O Beijo do Vampiro começa a ser reprisado no Canal Viva a partir desta segunda-feira, 28. Os episódios serão transmitidos de segunda a sábado, às 12h30 e às 1h15, com maratona aos domingos, às 8h.

A história da trama gira em torno de Cecília, interpretada por Flávia Alessandra, uma princesa que prefere morrer do que se entregar ao vampiro Bóris, personagem de Tarcísio Meira.

Cecília iria se casar com o conde Rogério (Thiago Lacerda), mas Bóris não aceita e mata o noivo e toda a família dela. Então a mulher se suicida. Muitos anos depois, o vampiro encontra a reencarnação de Cecília, que agora é Lívia.

Criada por Antonio Calmon, a novela também conta com outros nomes no elenco, como Claudia Raia e Kayky Brito. Além da transmissão na TV, os capítulos ficarão disponíveis no Globoplay.