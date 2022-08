Novela 'Mar do Sertão' aborda coronelismo e escassez da água através do humor

Personagens da nova novela 'Mar do Sertão': Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz). Foto: Globo/ Ronald Santos Cruz

Estreia no dia 22 de agosto na TV Globo, a próxima novela das seis: Mar do Sertão. A produção escrita por Mario Teixeira será protagonizada por Sérgio Guizé, Isadora Cruz e Renato Góes.

Na obra, o público irá acompanhar o desenrolar do triângulo amoroso vivido por Candoca (interpretada por Isadora), seu grande amor Zé Paulino (vivido por Sérgio), e Tertulino (personagem de Renato). Também estará em foco o poder dos coronéis da região de Canta Pedra, cidade em que se passa a trama, principalmente, se nas mãos deles estiver o bem mais precioso da região: a água.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 11, o autor explicou que, através da cidade ficcional, buscou representar a realidade brasileira. Mario destacou que usou da comédia para ilustrar o coronelismo e conscientizar o público sobre a escassez da água. "A comédia é sempre uma alegoria da realidade, rindo que se castiga os costumes", comentou.

Gravações

Registro do Vale do Catimbau, parque nacional brasileiro do estado de Pernambuco. Foto: Globo/Ronald Santos Cruz

Entre o final de maio e o início de junho, durante duas semanas, um grupo de aproximadamente 60 profissionais esteve em Pernambuco e em Alagoas para cumprir um plano de filmagens. Os trabalhos seguiram em Piranhas, Alagoas, com os mesmos atores, onde foram gravadas cenas do Rio São Francisco, assim a cidade de aproximadamente 25 mil habitantes, que teve seu centro histórico como inspiração.

Renato explicou que essa experiência foi essencial para a construção dos personagens e suas relações: "Nada melhor do que você começar pisando no solo que você vai trabalhar. Para você saber como pesa aquela roupa e como é o ambiente".

"Foi fundamental não só para as imagens, mas também para os personagens", afirmou. Isadora completou: "Foi essencial começar pela viagem para nos entrosarmos melhor. Foi importante para, depois, entrar no ritmo do estúdio".

Uma história com personagens 'preenchem o coração'

Tertulinho, personagem de Renato Goes, em 'Mar do Sertão'. Foto: Globo/ Ronald Santos Cruz

A história tem como pano de fundo um sertão colorido e solar – sem esquecer de suas mazelas, mostradas na incansável luta da sua protagonista por justiça e igualdade. Isadora destaca que, apesar das dificuldades vividas pelos sertanejos da trama, a essência dos personagens é amor.

"Enche o coração da Candoca essa esperança pela Canta Pedra. Ela entende que tem um poder de transformar a realidade das pessoas, com a sua voz de mulher. Ela é movida pelo amor aos animais, pela preservação do meio ambiente, por Zé Paulino e pela família", afirma.

Sérgio reitera que a relação de Zé Paulino com Candoca, de fato, é o que mobiliza seu personagem. "O que enche o coração dele é a Candoca. Ele vai embora pra se recuperar do baque de ver ela casando com Tertulino. Ele continua atravessado por esse amor".