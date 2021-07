Novela da Globo 'Nos Tempos do Imperador' já tem data de estreia; confira

'Nos Tempos do Imperador' é protagonizada por Selton Melo e Leticia Sabatella Foto: João Miguel Júnior/ Globo

A Globo informou que a novela Nos Tempos do Imperador já tem data de estreia: dia 9 de agosto. Essa é a primeira obra totalmente inédita desde o início da pandemia.

A produção será exibida às 18h e é uma continuação de Novo Mundo, que foi ao ar no canal em 2017. A história começa em 1856, 34 anos após a independência do Brasil.

Ambientada no Rio de Janeiro, a trama de época se desenvolve em um País que ainda busca a própria identidade e acompanha momentos importantes da vida do Imperador Dom Pedro II, interpretado por Selton Mello, da Imperatriz Teresa Cristina, personagem de Leticia Sabatella e de Luísa, a Condessa de Barral, feita por Mariana Ximenes, ao longo dos anos.

Alessandro Marson e Thereza Falcão trabalham no roteiro desde 2018 e as gravações precisaram ser interrompidas em março de 2020, com o início da pandemia da covid-19. “Vejo as pessoas ansiosas pela novela", comenta a autora.

"Acho que já existia uma curiosidade natural, porque Pedro II é um personagem extremamente popular no Brasil, mas agora a gente agregou esse fato de sermos a primeira novela totalmente inédita depois de tanto tempo. Por termos começado antes, temos muitas externas, muitos acontecimentos importantes logo no início da obra”, explica.

Sobre o processo de filmagem, o diretor, Vinícius Coimbra, comenta: “Estamos fazendo algo inédito. Normalmente, na estreia, temos 18 capítulos gravados e ficamos trabalhando com uma frente de 10, 12 capítulos em uma semana de gravação. Nessa novela, fomos montando o roteiro otimizando as gravações com elenco, estúdio e equipes. Às vezes, gravamos em um mesmo dia os capítulos 28 e o 80, por exemplo", afirma.

"Filmar com todo esse espaço em um único dia, encontrar a emoção dos personagens levando em conta esse intervalo é mais um desafio para os atores, direção e continuidade. O protocolo nos provoca a fazer algumas coisas diferentes do que estávamos acostumados. Contamos a nossa história seguindo todas as normas e com todos muito empenhados para fazer o melhor possível”, disse.