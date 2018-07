Nova temporada de 'The Voice Brasil' tem veteranos de realities musicais e ausência de Ivete Sangalo

The Voice Brasil. Foto: Reprodução/GShow

Na última quarta-feira, 5, estreou a 5ª temporada do The Voice Brasil, na Globo. Além do dia de estreia ser diferente - a atração é exibida sempre às quintas-feiras, mas um jogo da Seleção Brasileira causou a mudança nesta semana -, o programa ainda contou com outras surpresas.

Para decepção dos fãs, Ivete Sangalo não apareceu. A cantora seria, possivelmente, a 'Supertécnica' do programa, mas não se sabe quando ela vai participar do programa. Além de Veveta, outras novidades no programa são o apresentador, que agora é Tiago Leifert, e a reportagem de bastidores, que agora tem Mariana Rios no comando.

Entre os participantes, havia um veterano de realities musicais: Renan Zonta, do Paraná, foi reprovado no SuperStar em 2015. Já o pernambucano Luan Douglas foi recusado no The Voice também no ano passado, e resolveu tentar novamente cantando a música Pra Você. Por sorte, dessa vez os dois foram elogiados pelos jurados e se classificaram para a próxima fase.

Outro momento de destaque foi a comemoração de Alexey Martinez. O cubano cantou em espanhol e conquistou os jurados. Ele escolheu Claudia Leitte como mentora e, depois, foi correndo beijar o namorado nos bastidores para comemorar.