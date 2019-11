Nova temporada de programa de Luana Piovani vai mostrar sua relação com namorado e Pedro Scooby

A atriz e apresentadora Luana Piovani Foto: Divulgação/ E!

Entrevistar Luana Piovani é tarefa fácil. Em evento promovido pelo canal E!, no Palácio Tangará, em São Paulo, na terça-feira, 29, a conversa fluiu naturalmente. A atriz falou sobre a 2ª temporada do programa Luana é de Lua que tem estreia prevista para setembro de 2020, seu novo namorado Ofek Malka, seu relacionamento com o ex-marido Pedro Scooby, os filhos e sobre o espetáculo em que vai cantar. As informações vão surgindo como se, aparentemente, ela não tivesse filtro. Isso é apenas aparência mesmo.

Luana é inteligente e estratégica ao abrir sua boca e sua vida. Deixa isso bastante claro ao contar que não se chateou com o fato de a primeira temporada de sua atração no canal E! exibir um episódio no qual ela fala sobre fetiches sexuais com Pedro Scooby, que era seu marido quando as gravações foram feitas, mas ex quando o material foi exibido ao público.

“Tudo que eu exponho é porque não me é privado. Por mais que as pessoas achem que eu estou abrindo minha privacidade, a minha privacidade não é aberta. Eu dou o que eu acho que eu posso dar, que aquilo não me incomoda.”

Foi além e até achou “interessante” a coincidência que poderia chatear muitas pessoas recém-separadas. “Foram sincronicidades. Era um super assunto, estava um ‘boom’. Eu tinha acabado de me separar e estava ali falando sobre fantasia sexual com ele. Então, eu acabei achando que estava ajudando na repercussão midiática imediata.”

A atriz também disse que nem chegou a pensar sobre editar o episódio para eliminar a presença de Pedro Scooby. "Esse negócio de tirar é uma viagem. Não tem como! Você não apaga passado. Com o passado você aprende, mas não apaga passado. Esse negócio de apagar foto do Instagram eu acho a maior vergonha. Maior vergonha que essa só pedir presente depois que você deu. Você termina com a pessoa: ‘sabe aquele colar? Você pode me dar? Oi!’ É muita vergonha você tirar foto das pessoas do Instagram! É ridículo!"

2ª temporada de Luana é de Lua

Pedro Scooby também será um dos elementos da 2ª temporada do programa Luana é de Lua, mas com outro peso. “É bem provável que na semana que a gente vá gravar ele esteja lá. Ele chega, ele sai, ele pega criança. Eu vou falar com ele no telefone, vou pedir um favor. Então, provavelmente, ele estará em todas as temporadas.”

Se o ex perde espaço, o novo namorado ganha destaque? Luana garante que a atração vai retratar seu relacionamento com o Ofek Malka. No entanto, como ele mora em Israel, a participação presencial do jogador de basquete só vai acontecer se uma visita dele à namorada coincidir com o período de gravação em Portugal, que será entre uma semana e dez dias.

“Eu adoraria [que ele aparecesse na atração], porque aquele boy maravilhoso só iria aumentar minha audiência. Eu merecia aquela loucura no meu programa. Mas com certeza vai me pegar falando com ele o dia inteiro, suspirando, passando mal de saudade, dando uma pequena desmaiada em algum lugar depois de uma declaração de amor, mas ele fisicamente não sei se a gente consegue.”

Além da vida pessoal de Luana Piovani, o programa no canal E! é pautado por alguns temas escolhidos com antecedência. Para os episódios futuros, a apresentadora já cogita assuntos como separação, paternidade e “novo gênios”.

Sobre o modelo da atração para a próxima temporada, a atriz afirma que o público pode esperar “a mesma receita”, entretanto reforça que seu diferencial é a proximidade com os telespectadores e sua transparência.

“Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei, eu não tenho vergonha de contar as minhas histórias, de me expor, de abrir minhas feridas. E aí a pessoa vai falando ‘olha, cara, ela também chora de saudade do namorado! Quem diria que Luana deitava e dava uma choradinha no travesseiro.’ Tem que desmistificar. Essa receita da perfeição, do intocável, é uma loucura! As pessoas têm que entender que isso tem que acabar. E eu acho que é essa a grande jogada do nosso programa, que não tem isso.”

‘Não dá para ficar deslumbrando futuros’, diz Luana Piovani sobre namorar um homem 20 anos mais novo

Luana Piovani conheceu o jogador de basquetebol Ofek Malka em uma balada em Ibiza, em julho. Desde então, os dois têm mantido um relacionamento, mesmo que em boa parte do tempo seja à distância. Após o primeiro encontro, ficaram quatro semanas sem se verem pessoalmente e então ele foi para Portugal; mais cinco semanas longe e a brasileira aterrissou em Israel.“Estamos fazendo o que dá.”

A atriz confessa que sempre pensou que um relacionamento à distância seria impossível: “sou muito grudada, eu sou melosa, eu sou romântica”. Além desse aspecto, Piovani demonstra ter se surpreendido com outras questões do namoro atual. “Se alguém me perguntasse um tempo atrás ‘você teria coragem de namorar um garoto 20 anos mais novo que mora em Israel, eu diria: ‘Esquece!’. Uma amiga me disse há uns dois dias atrás ‘Como você consegue?’. Consigo porque não tem outra opção. A opção é ficar seis semanas separados para depois poder se ver. Então, está tudo certo. A gente se quer, ninguém quer abrir mão do amor, da relação.”

Namoro à distância. Diferença de idade. Planos a longo prazo. A mulher de 43 anos vem mudando paradigmas com a influência do novo parceiro. Ao ser questionada se pretende voltar morar no Brasil, Luana contou que não tem feito muitas projeções. “Eu estou me distanciando do futuro cada vez mais. Tenho tentado conscientemente viver no presente. A ioga está me trazendo isso e o fato de eu estar namorando um rapaz 20 anos mais novo também me faz ter a lucidez que não dá para ficar deslumbrando futuros, é melhor a gente ser feliz hoje, no presente.”

O foco de Luana agora é o namoro e por esse motivo Ofek foi para Portugal, entretanto não teve contato com os filhos Liz, Dom e Bem. “Eu sou madura. Eu sei a hora de fazer as coisas, não precisa colocar o carro na frente dos bois. Então, ele não precisa ainda conhecer as crianças. Vamos dar tempo ao tempo. Até também para a gente poder namorar bastante, depois a gente chega nos filhos.”

‘Cansei de trabalhar com criança fazendo televisão e ter pena’, diz Luana Piovani

Luana Piovani conta que na próxima temporada de sua atração pretende falar sobre o tema que ela chama de “novos gênios” - crianças excepcionais que conquistam grandes feitos ainda na juventude.

Questionada se cria os filhos Dom e os gêmeos Bem e Liz para serem gênios, ela rebate: “crio os meus filhos para serem crianças”. Explica que acha “um disparate” pais montarem uma programação diária com muitas aulas, atividades culturais e esportes para os pequenos; a artista ressalta que acredita na importância do ócio criativo.

A apresentadora do E! também repudia iniciar os filhos na carreira artística na infância. “De jeito nenhum, acho isso uma crueldade. Cansei de trabalhar com criança fazendo televisão e ter pena. Sou atriz e me perguntam: ‘E seu filho?’. Não, a partir dos 12 anos. Tem que ser criança. A criança estuda, sai do colégio e vai trabalhar? Quer dizer, mais ou menos, porque chegava, almoçava em 35 minutos, fazia lição e ia trabalhar. Isso não pode dar certo daqui dez anos. Essa conta não vai bater, não é possível. Claro que deve ter uma ou outra exceção que dá certo, mas essa conta não fecha direito.”

Nesse sentido, Piovani se preocupa com futuro de Liz, de quatro anos. “Morro de medo. Estou achando que com oito anos ela já vai ter um CD gravado e um programa de televisão. Fico apavorada. Ela é muito artista. Não sei o que vai ser, mas dali alguma coisa vai ser.”

Enquanto isso, Dom, de sete anos, está há mais de um ano pedindo para seguir os passos da mãe youtuber e ter seu próprio canal na plataforma. “Vai ficar querendo, meu filho. Não vai ter canal no Youtube. Por quê? Vai fazer um sucesso estrondoso, criança faz um sucesso estrondoso. Ainda mais se leva jeito, que é o que ele tem. Não vou deixar, porque ele vai virar uma estrela com sete anos, ele não vai entender nada da vida. Ele vai achar que todo mundo tem que bajular ele, tudo tem que ser do jeito que ele quer. Não pode.”

Luana Piovani planeja espetáculo em Portugal para cantar e falar sobre sua vida

Com a vida estabelecida em Portugal, Luana Piovani conta que está investindo em uma nova faceta sua: a de cantora. A artista diz que gosta muito de cantar e está estudando para isso há alguns anos. Ela quer se sentir desafiada nessa nova área de sua vida e está “pré-produzindo” um espetáculo de teatro para terras lusitanas. “É um show, eu quero cantar e entre uma música e outra eu quero contar histórias da minha vida que remetam ao porquê daquela música estar ali no setlist.”