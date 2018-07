Nova temporada de 'Orange Is The New Black' vai se passar em 72 horas

Nova temporada estreia neste ano, mas ainda não há data prevista. Foto: Divulgação

Os 13 episódios da quinta temporada de Orange Is The New Black, da Netflix, vão se passar ao longo de 72 horas.

Quem diz isso é a atriz Danielle Brooks, a Tasha 'Taystee' Jefferson da série, em declaração dada ao E! na noite deste domingo, 29, no tapete vermelho do SAG Awards, que aconteceu em Los Angeles.

"A quinta temporada acontece ao longo de três dias", revelou a atriz. "Portanto, vai ser muito detalhada e intensa - é bom vocês se preparerem e pegarem a pipoca, os lencinhos de papel e tudo mais", disse Brooks.

Os 13 novos episódios de OITNB chegam à Netflix ainda neste ano, mas não há data certa de estreia.

Brooks também revelou ao E! que quase recusou o papel na série porque sua primeira cena exigia que ela fizesse topless e ela estava incerta sobre fazer sua estreia de tal forma.

"Eu estava muito nervosa porque eu sabia que essa seria a primeira vez que as pessoas me veriam", afirmou. "Essa é a direção para a qual quero ir?", pensou à época. "Estou muito feliz que eu não recusei o papel", disse Brooks. "Ele mudou minha vida".

A atriz avaliou que o sucesso de Orange Is The New Black é baseado na diversidade das personagens. "Definitivamente é por causa das personagens mulheres fortes. Mas acho que as pessoas se veem nas personagens. Não importa se você é homem, mulher, gay, hétero, de qual religião você, de qual cor você é... Você vai conseguir se projetar em alguém da história", afirmou. "É muito verdade. Sou muito feliz de fazer parte da série."