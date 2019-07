Nova temporada de ‘Mindhunter’ ganha primeiro trailer

Trecho da segunda temporada da série criminal 'Mindhunter'. Foto: Reprodução/ Netflix

Os fanáticos por séries policiais já estão ansiosos para uma segunda temporada de Mindhunter. A série da Netflix conta a história dos assassinatos promovidos por Charles Manson no fim dos anos 1960 e todo o processo de investigação promovido pelo ex-agente do FBI John Douglas.

O serviço de streaming divulgou um trailer da segunda temporada, que deve ir ao ar já em 16 de agosto.

Agora, Manson, interpretado pelo ator Damon Herriman, aparece em interrogatório com os agentes do FBI Bill Tench, feito por Holt McCallany, e Holden Ford, pelo ator Jonathan Groff. A segunda temporada contará a história das mortes ocorridas entre 1979 e 1981, com 28 vítimas afroamericanas.

Mindhunter é baseada no livro lançado em 1996 por Mark Olshaker e John Douglas, intitulado Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit.

Assista ao vídeo: