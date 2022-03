Nova temporada de 'iCarly' traz a participação de Josh Peck, de 'Drake & Josh'

Segunda temporada do revival de iCarly estreia no dia 4 de abril nos EUA. Foto: Intagram/@paramountplus

A Paramount+ liberou o teaser da segunda temporada do revival de iCarly nesta quarta-feira, 2, com uma novidade: a participação de Josh Peck, astro de Drake & Josh.

Miranda Cosgrove, atriz que interpreta a protagonista, já trabalhou com Josh na série, que foi ao ar pela Nickelodeon entre 2004 e 2007. Ela era a irmã mais nova dos irmãos Drake, vivido por Drake Bell, e Josh, representado por Josh Peck.

O ator Drake Bell, porém, foi recentemente indiciado por trocar mensagens de natureza sexual com uma adolescente em 2017, quando já tinha 31 anos. Ele se declarou culpado em junho do ano passado e foi condenado a dois anos de prisão domiciliar em regime condicional.

O novo teaser da série traz Carly Shay tentando fazer sucesso na internet em tempos de redes sociais e também lidando com os problemas de sua vida amorosa. Da versão original, também participam os atores Nathan Kress, que vive Freddie, e Jerry Trainor, que interpreta o irmão mais velho da protagonista, Spencer.

Nos Estados Unidos, a segunda temporada estreia no dia 8 de abril. Porém, a Paramount+ ainda não confirmou quando a novidade chegará ao Brasil. A primeira temporada foi ao ar no país em junho do ano passado.

A versão original de iCarly também foi exibida pela Nickelodeon e foi ao ar entre 2007 e 2012.

Assista ao teaser:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais