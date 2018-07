Nova temporada de 'American Horror Story' será sobre a eleição norte-americana

Seriado falará sobre a disputa entre Hillary Clinton e Donald Trump Foto: AFP PHOTO / Robyn Beck

O tema da sétima temporada de American Horror Story está confirmado: as eleições presidenciais de 2016 dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, 15, em entrevista ao programa What Happens Live with Andy Cohen, Ryan Murphy, o criador do seriado de terror, revelou que Trump pode até ser um personagem.

"Eu não tenho um título, mas a temporada que começou a ser filmada em junho será sobre a eleição pela qual acabamos de passar", revelou Murphy. "Eu acho que será interessante para várias pessoas".

Andy Cohen questionou o criador se haveria um Trump em American Horror Story. Misterioso, Murphy respondeu: "talvez".

Veja o vídeo (em inglês):