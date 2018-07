Nova temporada de ‘A Culpa é do Cabral’ estreia no Comedy Central

A nova temporada da série 'A Culpa é do Cabral' estreia na terça-feira, 24, no Comedy Central e coloca o grupo de comediantes nas estradas do Brasil Foto: Comedy Central/Divulgação

“Um programa onde cinco amigos se encontram para tentar fazer um ao outro rir e se divertir com isso”. É desta forma que o comediante gaúcho Nando Viana, 36, define o programa A Culpa é do Cabral, sucesso no canal da televisão por assinatura Comedy Central que volta para a sua quinta temporada na terça-feira, 24, às 23h, com mudanças.

Após as gravações das quatro primeiras temporadas serem realizadas em um teatro em São Paulo, dessa vez a dinâmica do programa mudou e a turma de comediantes formada também por Fabiano Cambota, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura viajou de Kombi pelas cidades dos integrantes para mostrar as curiosidades das cinco regiões do Brasil que são o mote do A Culpa é do Cabral.

Para Viana, passar por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife e Porto Alegre uniu ainda mais os humoristas e trouxe um novo ar para o programa. “Nas outras temporadas, a gente gravava tudo em uma semana, o que funcionava bastante porque tinha um clima de férias. Nós cancelamos a agenda de apresentações para só bater papo em forma de programa. Dessa vez, a gente cansou mais porque ficamos gravando por 40 dias, em todas as cinco regiões do Brasil. Não tô acostumado com essas coisas de atuação então foi tudo muito novo, [diferente] do que quando a gente terminava as gravações rapidinho. Mas foi uma experiência bacana”, disse o comediante, em entrevista para o E+.

No primeiro episódio, o grupo visitou São Paulo para conhecer a cidade de Thiago Ventura. Além de comerem um típico cachorro-quente do centro, o grupo também conhece a mãe e a casa do humorista paulistano. Os quadros de estúdio também estão de volta, dessa vez para teatros com público ao vivo, o que para Viana foi a grande diferença dessa temporada. “O resultado de fazer a apresentação ao vivo, na frente de uma plateia, compensa todo o cansaço que tivemos durante as semanas de gravação”, comentou.

“Essa nova temporada é muito especial para cada um de nós. Dessa vez, a gente viajou por nossas cinco cidades queridas. Foi muito bom visitar a casa de todo mundo e ver os teatros lotados”, diz Fabiano Cambota, apresentador do programa. “Tenho a função de guiar, mas o programa nada mais é do que uma versão para televisão de um bate-papo delicioso entre amigos sobre os assuntos do Brasil”, completou.

“A cada nova temporada, A Culpa é do Cabral fica ainda melhor. Mantivemos a essência do programa, que é sucesso entre a audiência do canal, e acrescentamos novidades para presentear os fãs do humor brasileiro com momentos únicos vividos nas cidades natais dos comediantes”, avalia Federico Cuervo, Vice-Presidente Sênior do Comedy Central na América Latina. “Com os humoristas literalmente na estrada, temos uma atração formatada e pensada para o público, levando em conta, claro, a diversidade cultural de cada região do Brasil e suas peculiaridades, que é o diferencial do programa”, elogiou o executivo.

O sucesso do A Culpa é do Cabral, que chega a liderar a audiência da televisão paga em seu horário de exibição, surpreendeu Nando e os seus colegas de programa. “Eu nunca imaginava que a gente ia beliscar um impacto desse tipo em um canal por assinatura, não tinha como prever. Acho que o programa pegou porque as pessoas gostam de ver a gente se divertindo, somos todos amigos lá, já nos conhecíamos antes do programa, fizemos apresentações juntos, então isso dá uma espontaneidade e atrai o público”, reflete o comediante.

“O programa foi uma surpresa muito boa na vida de todo mundo, ninguém esperava que ia ser essa comoção toda de gente indo no teatro, que íamos fazer essa dobradinha tão boa. Eu vejo que o programa foi evoluindo desde a parte de redação, não só artística, mas o pessoal que faz o roteiro, a nossa equipe ficou atenta às coisas que não funcionavam e as tiravam e repunha com coisas que funcionavam mais, e foi fazendo isso a cada temporada. Como a gente estava bem ligado em melhorar o programa sempre e o elenco estava ligado em tentar se entregar para o programa, ele acabou tendo um crescimento. A gente se diverte também e isso faz a diferença pro público em casa achar engraçado”, completou.

A nova temporada de A Culpa é do Cabral estreia na terça-feira, 24, às 23h, no Comedy Central, com episódios inéditos toda terça, no mesmo horário. Os novos episódios do programa, além das temporadas anteriores, também estarão disponíveis no Comedy Central Play, aplicativo gratuito de streaming disponível nos sistemas operacionais Android e iOS.

Veja abaixo um trailer da nova temporada do programa.