Nova série mostra histórias de adoções de cachorros abandonados

Série acompanha jornada de cachorros abandonados em busca de um novo lar Foto: Five Mile Films / National Geographic

O canal National Geographic irá exibir uma maratona com os episódios da série Dog House: Lar Perfeito a partir da terça-feira, 1º. A produção mostra histórias de cachorros que foram abandonados e vivem em um abrigo para animais enquanto esperam pela adoção por um tutor.

A série promete mostrar casos “emocionantes” de adoções em um abrigo no Reino Unido. O primeiro episódio, que vai ao às 19h30, conta a história de Tiny, um terrier que foi separado dos tutores e agora precisa se recuperar da experiência e tentar se aproximar de possíveis novos responsáveis.

Os outros episódios da série serão exibidos ao longo da semana, terminando na sexta-feira, 11, sempre às 19h30. Serão contadas, por exemplo, as histórias da cairn terrier Daisy, que pode se tornar a primeira cadela de duas irmãs pequenas e também de Mozart, um jack russell terrier que tenta conquistar um casal.

A maratona também antecipa o Réveillon para Pets, programação especial do National Geographic que estreia no dia 31 de dezembro, às 23h30. Ela irá exibir, pelo quarto ano seguido, imagens e músicas relaxantes, para evitar que os animais de estimação fiquem muito estressados com o barulho dos fogos de artifício no ano-novo.

O especial também será transmitido nos canais Nat Geo Kids e National Geographic Wild, no mesmo horário.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais