Nova série mostra dia a dia de veterinária de animais exóticos

Série 'Dra. T: Clínica de Animais Exóticos' mostra veterinária cuidando de diversos tipos de animais em seu trabalho Foto: National Geographic / Divulgação

Ouriços, emas, lagartos, cobras... Esses são alguns dos animais que a veterinária Lauren Thielen recebe diariamente em sua clínica. Seu trabalho é tema da série Dra. T: Clínica de Animais Exóticos, que estreia na próxima segunda-feira, 12, às 22h, no canal National Geographic Wild.

A produção ganhará um episódio novo por semana, sempre às segundas-feiras e no mesmo horário, com a 1ª temporada encerrando no dia 30 de novembro. A série mostra a rotina de trabalho da veterinária que, segundo a sinopse do programa, “cuida de todo e qualquer animal que entra pela porta [da sua clínica]”.

O primeiro episódio, Tartaruga Constipada, mostrará Lauren atendendo uma tartaruga com problemas intestinais, um porco-espinho com sensibilidade nos dentes e um papagaio que chega na clínica veterinária com uma protuberância misteriosa em seu corpo.

Já nos dois episódios seguintes, a veterinária aparece atendendo uma tartaruga 'fugitiva', um pássaro com perna de pau, um macaco com coceiras e um lagarto dragão-barbudo, além de tentar salvar a vida de um coelho gigante que passa por uma emergência de saúde e fica entre a vida e a morte.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais