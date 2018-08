Nova série do criador de ‘Mad Men’ vai contar a história dos ‘descendentes’ da família real russa

A Amazon Prime Video divulgou o novo trailer da comédia 'The Romanoffs', que vai contar histórias de supostos descendentes da família imperial russa Foto: YouTube/Prime Video

A Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, divulgou na terça-feira, 14, o novo trailer da minissérie The Romanoffs, criada por Matthew Weiner, produtor da premiada série Mad Men. Uma mistura de drama e comédia, a trama vai contar a história de várias pessoas que se apresentam como descendentes dos Romanov, a família imperial da Rússia que foi morta durante a Revolução Russa de 1917.

Os oito episódios, escritos e dirigidos por Weiner, vão se passar em sete países ao redor do mundo e terão como enredo um grupo de pessoas que se apresenta como sendo da dinastia Romanov. O primeiro episódio, The Violet Hour vai contar com Marthe Keller, Aaron Eckhart, Ines Melab e Louise Bourgoin no elenco, enquanto o segundo, The Royal We, terá Corey Stoll, Kerry Bishe, Janet Montgomery e Noah Wyle como protagonistas.

Christina Hendricks, John Slattery, Jay R. Ferguson, Cara Buono, Isabelle Huppert, Diane Lane, Amanda Peet, Jack Huston e Annet Mahendru são outros destaques do elenco da minissérie. Os dois primeiros episódios estreiam no Prime Video no próximo dia 12 de outubro e os seis restantes semana a semana.

Veja abaixo o trailer.