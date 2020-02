Nova série de 'Bob Esponja' mostrará a infância dos personagens

Bob Esponja e seus amigos na 'Fenda do Biquini'. Foto: Reprodução/Paramount Pictures

O canal Nickelodeon anunciou na quarta-feira, 19, que estreará uma nova série do Bob Esponja, na qual os personagens terão dez anos de idade.

Com o título em inglês de Kamp Koral: SpongeBob's Under Years [algo como "Acampamento Coral: A juventude de Bob Esponja"], a nova versão se passará num acampamento de verão, onde a turma da Fenda do Biquíni vai se divertir com fogueiras subaquáticas, mergulhos no lago Yuckymuck e caçar águas-vivas.

Marc Ceccarelli e Vincent Waller serão os produtores executivos da trama, que contará inicialmente com 13 episódios e tem previsão de estreia para julho de 2020 nos Estados Unidos. Ainda não há data confirmada em relação ao Brasil.

A animação foi lançada em 1999 e virou fenômeno global, se tornando o desenho mais assistido dos Estados Unidos por 14 anos. O desenho é exibido em 185 países, inclusive no Brasil. Seus personagens ‘falam’ 50 idiomas diferentes.

Além da série, está previsto para o dia 11 de junho de 2020, no Brasil, o lançamento de um novo filme, Bob Esponja - O Incrível Resgate.