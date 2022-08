Nova música da Galinha Pintadinha chega às plataformas no dia 12

'Tudo é Grande no Elefante' compõe o quinto álbum da Galinha Pintadinha. Foto: Galinha Pintadinha

A Galinha Pintadinha está com mais uma novidade. No dia 12 de agosto, chega às plataformas de áudio a canção Tudo é Grande no Elefante, acompanhada de um videoclipe disponível no YouTube.

A novidade promete embalar e divertir a criançada. Com melodia dançante, a música compara o tamanho do elefante e as partes de seu corpo – como a orelha, boca, dentes, língua e tromba –, fazendo uma analogia divertida ao notar que apenas o rabo do animal é pequeno. “Só uma coisa não é grande no danado do elefante, eu acho até que nem é tão importante”, diz um trecho da canção.

Tudo é Grande no Elefante faz parte do quinto álbum do grupo infantil e é uma composição de Marcos Luporini, diretor musical e um dos sócios-criadores da Galinha Pintadinha.

Vale relembrar que além de muitas canções, os personagens da Galinha Pintadinha também são contadores de histórias no Spotify e no YouTube. Isso porque, em dezembro de 2021, a animação lançou seis contos clássicos da literatura infantil em ambas as plataformas.