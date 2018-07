Nostalgia: Super-heróis que você não ouve falar há muito tempo

Quem tinha uma TV em casa na década de 1960 certamente se lembrará do super-herói 'importado' do Japão lutando contra os incas venusianos ou os seres abissais. Por conta da musiquinha de abertura, muitos o chamavam de 'Nationaro Kido', parecido com a pronúncia de seu nome em japonês. Foto: Reprodução de cena do seriado 'Nacional Kid' (1960) / Asahi