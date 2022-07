‘Nos vemos em breve’, diz Ana Furtado ao anunciar saída da TV Globo

A apresentadora Ana Furtado revela cinco curiosidades sobre a vida dela nas redes sociais Foto: Instagram/@aanafurtado

Ana Furtado, 48, anunciou sua saída da Rede Globo após 26 anos na emissora. “Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz”. O comunicado foi feito nesta segunda-feira, 11, através de uma publicação na conta oficial da apresentadora no Instagram.

“Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora”, escreveu. No post, Ana ainda menciona que o desejo de sair da TV é antigo. “Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo deste ano, senti que era a hora de dar esse passo”, relatou. Furtado revelou que a decisão aconteceu de forma amigável com a emissora.

Sobre a hipótese de um retorno para a TV, ela disse que existe possibilidade, já que a empresa “se mostrou de portas abertas para futuros projetos”. Boninho, diretor da Globo e marido de Furtado, se manifestou nas redes. “Apoio sua decisão! Estamos juntos sempre. Você vai continuar seu caminho com leveza e feliz. Voa livre!!”, comentou.

Em sua passagem na emissora, Ana estreou na novela Caça Talentos. Participou de outras telenovelas no decorrer da trajetória e apresentou o programa Vídeo Show, ao lado de André Marques, que encerrou o contrato com a rede em maio deste ano.

A participação mais recente da comunicadora foi na edição deste ano do quadro ‘Dança dos Famosos’. Antes disso, ela havia sido substituída da grade de apresentadores do ‘É de Casa’, programa que integrava desde 2015.

“Conversei com essa empresa que tanto me deu e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do ‘É de Casa’, um projeto que ajudei a construir e agora ganhou novos ares”, explicou.

Veja o comunicado de Ana Furtado na íntegra: