'Nós já sabemos o final', diz co-criadora da série 'Westworld'

Lisa Joy, co-criadora de 'Westworld', disse em entrevista que ela e o marido Jonathan Nolan já sabem o final da série Foto: Emily Berl/The New York Times

A segunda temporada da série Westworld terminou no fim de junho de 2018 e deixou muitas perguntas no ar, além de ampliar o escopo do enredo para os episódios futuros da produção. Em entrevista para o site Stuff, a co-criadora da série Lisa Joy disse que ela e Jonathan Nolan já sabem como a história dos androides Bernard e Dolores vai terminar.

"Nós já sabemos o final, temos ele em mente desde o primeiro episódio. Eu acho que será muito emocionante", disse Lisa. "Não tenho como te precisar exatamente quando esse final vai chegar, mas acho que para todas as temporadas o que nós tentamos fazer é fechar um capítulo da história para abrir a porta para um novo. A premissa da série é: o que vai acontecer com essa nova forma de vida? Então acho que seria irresponsável não saber a resposta para isso com antecedência", continuou.

Joy falou que apesar da série contar a história de androides que se tornam conscientes, ela não acredita que será desse jeito que as inteligências artificiais vão se desenvolver. O maior medo dela é que essa tecnologia seja utilizada para prever os movimentos das pessoas. "Acho que as pessoas minimizam a ameaça das inteligências artificiais porque séries como a nossa fazem um desserviço. Se você espera que inteligência artificial seja como a Dolores e saia matando todo mundo não há razão para ficar com medo porque não é desse jeito que as inteligências artificiais vão se desenvolver", comentou.

A terceira temporada de Westworld estreia na HBO em 2020.