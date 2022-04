No 'Mais Você', Linn da Quebrada e Ana Maria Braga mergulham em piscina de bolinhas

Nesta terça, 26, Linn da Quebrada participou do 'Mais Você' e pulou em uma piscina de bolinhas com Ana Maria Braga. Foto: Rede Globo

Nesta terça, 26, Linn da Quebrada tomou café da manhã com Ana Maria Braga e as duas abriram o programa diretamente de uma piscina de bolinhas. A cantora e a apresentadora do Mais Você se encontraram pessoalmente e protagonizaram o momento divertido.

"Não daria pra gente pular em uma piscina com água dentro do estúdio, né? E como eu tenho que pagar uma promessa, eu não estou aqui sozinha... Olha só quem está aqui comigo na piscina de bolinhas [risos]. Linn da Quebrada, pra dizer 'bom dia' pra vocês", disse Ana Maria mostrando se divertir bastante.

A apresentadora do matinal da Globo rasgou elogios para a ex-BBB, falando o quanto ela estava bonita. "Tem melhor jeito de ser recepcionada? Com uma piscina de bolinhas", disse Linn, referindo-se aos elogios e a produção que fizeram no estúdio do programa. "Eu queria mesmo uma piscina com água", pontuou Ana Maria aos risos.

Um bom dia com @ANAMARIABRAGA e @linndaquebrada pleníssimas e belíssimas na piscina de bolinhas #MaisVocê pic.twitter.com/S8xvLUSbbp — TV Globo (@tvglobo) April 26, 2022

Durante o Mais Você, a cantora falou sobre como foi participar do Big Brother Brasil 22 e relembrou sua participação no reality: "Eu queria muito chegar à final, queria muito avançar dentro do jogo. Acho que seria uma conquista tão simbólica, para nos apresentar, apresentar nossos corpos, nossas demandas... Mas, quando eu saio e recebo todo esse carinho, todo esse amor, não tem como não me sentir vitoriosa".

Linn revelou que ainda fica triste de não ter ido até a final, pois parece que ela "poderia ter feito algo a mais". "Me bate muito forte essa sensação de não ter conquistado algo, sabe? Quanto seria histórico ter a primeira travesti ganhando o maior reality do Brasil?", continuou.

Ana Maria Braga fala que mesmo Lina achando que a pariticipação foi pouca, ela ganhou muito mesmo sem chegar na final do programa: "Eu também acho que você deveria ter ficado mais, mas você ganhou muito. Você ganhou muito pra causa, eu acho que com toda a dignidade, clareza e sua forma inteligente de colocar as coisas".

"Às vezes quando a gente perde, a gente ganha também. Muitas portas se abrem. Portas e janelas. Vamos abrir e pular as portas e janelas", respondeu a cantora. "Você abriu a cabeça do povo", pontuou Lourinho.

Lina: "Às vezes quando a gente perde, a gente ganha também. Muitas portas se abrem. Portas e janelas!" ✨ @linndaquebrada #MaisVocê pic.twitter.com/SIeJMERPGE — TV Globo (@tvglobo) April 26, 2022

Ainda na conversa com a apresentadora, Lina falou sobre o câncer que descobriu aos 23 anos: "Foi quando eu descobri que era mortal. Eu tinha 23 anos. Eu percebi que a qualquer momento eu poderia morrer e o câncer me fez pensar no quanto eu queria viver".

"No quanto eu quero viver. No quanto eu sou completamente apaixonada pelo meu corpo, com todas as suas falhas. No câncer, eu aprendi muito sobre mim. Foi o momento em que eu me aproximei mais do meu corpo. O câncer me levou para um lugar de fragilidade, onde tive que encarar a fragilidade do meu corpo. Foi depois do câncer que veio a Linn da Quebrada", concluiu.

Linn da Quebrada fará um show na final do BBB 22 ao lado de Naiara Azevedo, Maria, Jão, Xamã, Léo Santana, Matheus & Kauan e Paulo Ricardo. O reality começa logo após Pantanal e o público ainda consegue decidir quem vai levar R$ 1,5 milhão e meio para casa: Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André.