'No Limite': Lucas Chumbo é o quarto eliminado do reality show

Lucas Chumbo durante o Portal da Eliminação, no reality 'No Limite' Foto: Twitter/ @nolimite

Lucas Chumbo surpreendeu todos os colegas da tribo Carcará e pediu para ser eliminado do programa No Limite nesta terça-feira, 1. O ex-BBB 20 estava debilitado, com gastrite, e afirmou que não conseguiria ir adiante na competição.

O surfista foi o quarto eliminado da atração após a equipe dele perder a Prova de Imunidade. Devido a derrota, Íris Stefanelli afirmou que achava que seria a mais votada, já que discutiu com os outros participantes sobre a estratégia adotada na prova.

Chumbo precisou ser atendido pela equipe médica do reality, pois estava apresentando um esgotamento físico e mental. Diagnosticado com gastrite, retornou ao acampamento e pediu para que todos votassem nele. “Não quero me destruir para estar aqui. Minha mãe falou para eu não vir, porque sabia da minha fragilidade”, disse chorando.

Na votação, os competidores da Carcará o elogiaram. "Eu sei que hoje eu que ia sair, mas, por motivo de saúde, essa pessoa que eu aprendi amar me deu a segunda oportunidade de continuar nesse jogo", falou Íris, emocionada.

Ao se despedir da tribo, Lucas acrescentou: "Família, minha energia está toda com vocês. Quando aceitei esse convite, era a realização de um sonho, de estar vivendo no limite e buscando vitórias. Todo momento que estive aqui foi muito intenso e gratificante para mim. Além de um autoconhecimento gigante que estou levando para a minha vida, foi uma experiência que eu não trocaria por nada".