'No Limite': Íris Stefanelli é a sétima eliminada do reality

Íris Stefanelli durante os votos de eliminação do reality Foto: Twitter/ @NoLimite

Íris Stefanelli é a sétima eliminada do No Limite. A ex-participante do Big Brother Brasil 7 deixou o reality show da Globo nesta terça-feira, 22.

A apresentadora fazia parte da tribo Carcará, porém a equipe teve que escolher algum integrante para mudar para o time da Calango e ela foi a opção dos colegas.

A Carcará ganhou novamente a imunidade e os mantimentos de sobrevivência, em uma prova que exigiu muita concentração e coordenação.

Durante a disputa, Íris se distraiu e teve que ser chamada duas vezes para fazer um arremesso, mas não acertou. Após a derrota, ela falou que se arrependeu de ter se ajoelhado durante a prova. “Eu fui mentalizar e acabei atrapalhando vocês. Eu faço isso em todas as competições”, disse.

“Então é por isso que os meninos brigam contigo. Perdi um pouquinho da paciência, porque ela no meio da prova foi ajoelhar. No meio do circuito”, disse Kaysar.

A postura de Íris desagradou o time que, no Portal da Eliminação, votou pela saída dela. “Só tenho a agradecer. Me sinto vitoriosa. Respeitei todo mundo e sempre vou saber respeitar o meu lugar, para não deixar que ninguém me diminua”, afirmou.

Este não foi o único conflito da ex-sister com outros competidores do No Limite. Ela e Angélica, que também já foi eliminada, tiveram o primeiro desentendimento durante uma prova.

Após sair do programa, em entrevista com a Ana Clara, a produção exibiu um vídeo em que Íris aparece reclamando das atitudes da colega de disputa. Ao ser questionada se as duas já conversaram, ela revelou que bloqueou Angélica nas redes sociais.

“Não, eu não a conheço. A respeito. (...) A Angélica não podia ver um negocinho assim para vir em cima de mim. Senti ela um pouco agressiva comigo, em tudo o que ela deu de entrevista. Eu até bloqueei ela no Instagram, só isso. Mas assim, nada contra. Só está bloqueada no Instagram”, disse.