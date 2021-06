'No Limite': Gui Napolitano é o oitavo eliminado do reality show

Gui Napolitano durante a votação no Portal da Eliminação Foto: Twitter/ @NoLimite

Gui Napolitano foi eliminado do No Limite na noite desta terça-feira, 29. O ex-BBB 20 recebeu um total de três votos da tribo Carcará no Portal da Eliminação.

Ele deixou a disputa pelo prêmio de R$ 500 mil após a equipe dele ser derrotada pelos concorrentes nas duas competições do reality show da Globo. A Calango venceu tanto a Prova do Privilégio quanto a Prova da Imunidade.

“Estou muito feliz de ter participado e contente com meu rendimento. Amei todos e valeu muito ter conhecido cada um. Não guardo mágoa de ninguém e vamos levar essa união lá para fora também”, afirmou o modelo.

Com a saída de Napolitano, Carcará segue no jogo com Elana Valenaria, Marcelo Zulu, Paula Amorim e Viegas. Lucas Chumbo e Ariadna Arantes são os outros eliminados do jogo que pertenciam ao grupo.

Já a Calango se mantém com André Martinelli, Carol Peixinho, Jéssica Mueller e Kaysar Dadour. O time perdeu os integrantes Mahmoud Baydoun, Angélica Ramos, Arcrebiano, Gleici Damasceno e Íris Istefanelli, que veio migrada da tribo rival.