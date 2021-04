'No Limite': Globo divulga lista com participantes de novo reality show; confira

Nova edição de 'No Limite' será composta só por ex-BBBs Foto: TV Globo

A TV Globo divulgou, no intervalo do Big Brother Brasil 21 deste domingo, 25, a lista completa de participantes de No Limite. O novo reality show da emissora, comandado por André Marques, será composto somente por ex-BBBs.

A emissora começou a dar spoilers já durante o Domingão do Faustão. O reality show ficou conhecido por provas de resistência intensas entre os anos de 2000 e 2003 e teve três temporadas apresentadas por Zeca Camargo.

O programa mostrava 12 participantes tentando sobreviver por 23 dias em uma ilha deserta e rendeu momentos icônicos, como o episódio em que a cabeleireira Elaine Melo comeu olho de uma cabra, em 2000.

A nova edição de No Limite tem estreia prevista para o dia 11 de maio.

Paula Amorim

Ela participou da edição do Big Brother Brasil 18. A ex-jogadora de vôlei, que agora é empresária e influenciadora digital, chegou a ganhar duas provas do líder na ocasião, uma delas de resistência.

Viegas

O músico, que também esteve no BBB 18, nunca chegou a vencer uma prova do líder, mas chegou a ficar 24h em uma delas. Ele foi do décimo primeiro eliminado do reality na ocasião.

Assista ao vídeo:

Angélica

A paulista, de 39 anos, foi a quinta eliminada do BBB 15 e chegou a ficar 10h em uma prova de resistência naquela edição. Hoje ela trabalha como modelo e atriz e mora na Bélgica.

Arcrebiano

O educador físico é o ex-BBB mais recente da lista de participantes de No Limite, pois esteve no Big Brother Brasil 21. Nascido no Espírito Santo, atualmente trabalha como modelo e instrutor de crossfit. Ele foi o segundo eliminado do programa.

Assista ao vídeo:

Ariadna

A carioca esteve no BBB 11 e foi a primeira eliminada da edição. A maquiadora trabalha como influenciadora digital e começou como esteticista em 2021.

Gui Napolitano

Ele participou do BBB 20 e foi longe nas provas de resistência, sendo líder duas vezes. Atualmente, trabalha como modelo e empresário, com uma marca de roupas.

Assista ao vídeo:

Carol Peixinho

A publicitária esteve no BBB 19 e chegou ao terceiro lugar na edição. Chegou a ficar 19h em uma prova de resistência durante o programa.

Kaysar

A história do refugiado marcou a edição do BBB 18. Ele chegou a ficar 43h sem dormir em uma prova de resistência, sem comer ou ir ao banheiro. Depois do programa, ele investiu na carreira de ator e participou do quadro Dança dos Famosos, do Faustão.

Assista ao vídeo:

Elana

A piauiense participou do BBB 19 e foi líder por três vezes. Atualmente, ela compartilha a rotina de treinos físicos e receitas saudáveis nas redes sociais. Ela é engenheira agrônoma.

Lucas Chumbo

Ele foi o primeiro eliminado do BBB 20. O surfista, de 25 anos, já conquistou torneios esportivos após sair do reality.

Assista ao vídeo:

Gleici Damasceno

Campeã do BBB 18, ela chegou a ficar 25h em uma das provas de resistência. A acreana, de 26 anos, trabalha como influenciadora digital e atriz.

Mahmoud

Ele também esteve no BBB 18 e foi o sexto eliminado da edição, chegando a ser líder uma vez. Hoje, o sexólogo promove vídeos divertidos nas redes sociais sobre sexualidade.

Assista ao vídeo:

Iris Stefanelli

Participante do BBB 7, foi eliminada no oitavo paredão do programa. Ela chegou a participar do programa Gran Hermano Argentina 4.

Marcelo Zulu

O treinador de atletas de UFC esteve no BBB 4 e foi o sétimo eliminado. O atleta defendeu a Seleção Brasileira de luta livre entre os anos de 2000 e 2014. Ele chegou a competir nos Jogos Pan-Americanos de 2007.

Assista ao vídeio:

Jéssica Mueller

Ela esteve no BBB 18 e chegou a ficar em segundo lugar em uma prova de resistência, saindo apenas após 29h. A catarinense é personal trainer e compartilha a profissão nas redes sociais.

André Martinelli

Ele esteve no BBB 13 e ficou por mais de 18h em uma das provas de resistência do programa. O capixaba ministra palestras sobre qualidade de vida atualmente.

Assista ao vídeo: