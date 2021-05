'No Limite' estreia nesta terça-feira e Tiago Leifert deseja sorte a apresentador

Tiago Leifert comemora estreia de 'No Limite', apresentado por André Marques Foto: Reprodução/ Globoplay/ Divulgação/ Globo

Uma semana após a final do Big Brother Brasil 21, os fãs de reality show vão poder reviver as emoções da primeira produção brasileira do gênero. Isso porque No Limite estreia nesta terça-feira, 11, na TV Globo.

Desta vez, os telespectadores irão conferir André Marques como apresentador e Tiago Leifert desejou boa sorte ao colega, depois de trabalhar cem dias no comando do BBB 21.

"Alô, Big Boss, Boninho. Alô, André Marques. Estaremos de olho. Boa temporada", escreveu Leifert, em um story no Instagram, com uma foto de uma cabra. A imagem faz referência às provas icônicas de comida, nos anos 2000, onde os competidores tinham que comer olho de cabra, cérebro de boi, etc.

No final do mês passado, o diretor da atração confirmou que esses desafios estarão presentes na nova edição. Além disso, o Boninho e André também comemoraram a estreia do programa hoje, nas redes sociais.

O diretor compartilhou um vídeo com algumas imagens exclusivas de provas e escreveu: "Hoje, depois da novela Império. No Limite, na TV Globo". Já o apresentador publicou uma foto na Praia Brava, nome fictício do local onde acontece a competição, no Ceará.

"Testando um dos primeiros desafios que os participantes do No Limite terão que enfrentar. Meu Deus! Eu e o Boninho sofremos. É hoje a estreia", disse ele na legenda do post.

