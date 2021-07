'No Limite': Carol Peixinho é a décima eliminada do reality show

Carol Peixinho durante o Portal da Eliminação no 'No Limite' Foto: Twitter/ @NoLimite

Carol Peixinho foi a décima eliminada do No Limite nesta terça-feira, 13. A ex-participante do Big Brother Brasil 19 deixou a disputa por R$ 500 mil após receber o maior número de votos dos concorrentes.

No Portal da Eliminação, a votação ficou acirrada entre as antigas tribos Carcará e Calagando. Carol e Marcelo Zulu chegaram a empatar, mas a baiana foi a escolhida pelos integrantes para deixar o programa.

“Eu me joguei e tudo que eu proponho a fazer é me jogando. Espero ter deixado uma mensagem bacana para os meus colegas e meus amigos que passaram por aqui. Tinha certeza que vestiria essa roupa da coragem para passar por toda essa experiência. Aqui é uma escola e aprendi a dar mais valor às coisas que eu tenho”, disse.

Neste último episódio, uma das tarefas para imunidade foi a aguardada prova das comidas exóticas. Seis larvas de besouro, duas baratas de Madagascar, três olhos de cabra e shots de fígado cru com boldo e carqueja foram o cardápio do desafio.

Por uma diferença de segundos, Peixinho acabou perdendo uma disputa de três shots para Paula, a grande campeã. André, que garantiu a imunidade no primeiro desafio da noite, não participou da prova.