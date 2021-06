'No Limite': Arcrebiano é o quinto eliminado do reality show

Arcrebiano durante o Portal da Eliminação no 'No Limite' Foto: Twitter/@NoLimite

Arcrebiano foi o quinto eliminado do No Limite na noite desta segunda-feira, 8. O ex-BBB 21 recebeu um total de quatro votos da equipe Calango e deixou a disputa de R$ 500 mil.

A eliminação aconteceu depois de Bil assumir o cansaço que estava sentindo na competição e pedir votos para os colegas de confinamento, assim como fez Lucas Chumbo, o último eliminado da tribo Carcará.

Em avaliação do próprio desempenho, o eliminado diz ter deixado o reality satisfeito por ter dado o máximo e competido em alto nível. "Fiz o meu papel. Errei, acertei e aprendi muito com eles. Sou um cara que gosto muito de competição e dei o meu máximo em cada prova", afirmou.

A saída de Arcrebiano aconteceu devido a derrota do time na Prova da Imunidade. Esse é o terceiro participante da Calango que deixa o programa. Atualmente, a equipe é formada por cinco membros: André Martinelli, Carol Peixinho, Gleici Damasceno, Jéssica Mueller e Kaysar Dadour.

Já os concorrentes da Carcará ainda possuem seis integrantes. São eles: Elana Valenária, Gui Napolitano, Íris Stefanelli, Marcelo Zulu, Paula Amorim e Viegas.