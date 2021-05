'No Limite': André Marques é picado por uma vespa

André Marques, apresentador de 'No Limite' Foto: Instagram/@euandremarques

André Marques usou os stories do Instagram nesta segunda-feira, 17, para compartilhar com os seguidores a imagem de um inseto e dizer que foi picado por ele.

O apresentador de No Limite publicou uma foto em que o animal aparece morto, com uma pedra em cima, e a pergunta: "Alguém sabe que bicho f*** é esse? Meio marimbondo, meio besouro?".

O novo reality show da TV Globo começou no início do mês, praticamente na sequência e no mesmo horário de Big Brother Brasil 21. O programa, inclusive, conta com a participação de ex-BBBs.

Nas redes sociais, André Marques não deu mais detalhes sobre o estado de saúde dele, mas garantiu que, após a picada, sentiu muitas dores.

Cavalo-do-cão, inseto que teria picado André Marques durante 'No Limite' Foto: Instagram/@euandremarques

Alguns seguidores de André Marques conseguiram identificar o animal que teria picado o apresentador de No Limite. De acordo com internautas, trata-se de besouro-do-cão, ou vespa cavalo-do cão, um inseto conhecido pela potência do ferrão e de uma picada, de fato, bem dolorida.

"Mais conhecido aqui no Ceará como besouro-do-cão. Isso dá até febre em algumas vezes", escreveu um seguidor. "Cavalo-do-cão! Li aqui que dó pra c***", disse outro internauta.

Internautas respondem questionamento de André Marques no Instagram Foto: Instagram/@euandremarques

VEJA TAMBÉM: Conheça os participantes da nova temporada de 'No Limite'