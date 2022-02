‘No Limite’: Ana Clara vai entrevistar eliminados ao vivo aos domingos

‘No Limite’ será exibido duas vezes por semana. Foto: Juliana Coutinho/ Globo

A apresentadora Ana Clara vai comandar ao vivo um programa com os dois eliminados da semana da nova temporada do No Limite, da TV Globo. Essa nova edição vai ser exibida duas vezes por semana, às terças e quinta-feiras, e, em cada episódio, um participante vai ser eliminado.

A informação foi revelada no último domingo, 20, no programa Fantástico, também da TV Globo, em uma entrevista com o novo apresentador do reality, o tetracampeão paralímpico Fernando Fernandes.

"A gente tem um programa esse ano muito mais selvagem, muito mais intenso. É um jogo onde quem vai te eliminar é sua própria 'família'. Então, além da resistência física, você tem que ter inteligência emocional, para fazer com que seu time esteja a seu favor, junto com você", declarou o novo apresentador do reality.

No Limite tem previsão de estreia para abril deste ano. O prêmio para o vencedor é de R$ 500 mil. O novo programa de Ana Clara será exibido após o Fantástico.