Globo abre inscrições para o 'No Limite 2023'; veja como participar

Estão abertas as inscrições para o 'No Limite 2023'. Foto: Globo

Para quem quer viver de perto as emoções do reality show No Limite, a Rede Globo abriu as inscrições para a próxima temporada prevista para ocorrer em 2023.

A primeira etapa é o preenchimento de um formulário online com 117 perguntas no site do programa. Também será necessário gravar um vídeo de 3 a 5 minutos e enviar três fotos: uma de corpo inteiro, uma rosto e uma lateral.

A emissora não divulgou o prazo de encerramento das inscrições, então o indicado é fazer quanto antes para não correr o risco de perder a oportunidade.

No reality, um grupo de pessoas precisa viver situações que exigem resistência física e muita coragem. Os participantes ficam isolados, com recursos limitados e devem enfrentar uma série de desafios, além da convivência.

Diferente do BBB, a eliminação é feita em uma votação entre os próprios participantes - apenas a final é decidida em votação popular. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.