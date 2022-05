'No Limite 2022': Verônica é a segunda eliminada do reality show

A gaúcha Verônica Kreitchmann foi a segunda eliminada do 'No Limite 2022'. Foto: TV Globo

O segundo episódio de No Limite, da TV Globo, foi ao ar nesta quinta-feira, 5, e mais uma participante foi eliminada do reality show. Verônica Kreitchmann foi a primeira eliminada da Tribo Sol, que perdeu a Prova de Imunidade e precisou escolher um integrante do grupo para deixar a competição.

A Tribo Sol venceu a Prova do Privilégio e garantiu fogo e uma alimentação melhor, mas perdeu a prova mais importante e acabou tendo de eliminar a colega, enquanto a Tribo Lua garantiu a imunidade.

Verônica estava sofrendo com dores e cansaço e desabafou com Matheus Pires, um dos integrantes de seu grupo. Com medo de ser o mais votado, o carioca sugeriu que ela pedisse ao grupo para ser eliminada.

Após a exibição do programa, a ex-participante do reality publicou no Twitter: "Fui preparada para me deparar com tudo quanto é tipo de bicho. Só não esperava encontrar essa cobra perigosíssima da espécie Matheusis Piresis", se referindo à articulação de Matheus para se livrar da eliminação.