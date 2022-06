'No Limite 2022': Vanderlei é o nono eliminado do reality show

Vanderlei Ramiro foi o nono participante a deixar o 'No Limite 2022'. Foto: Fábio Rocha/Globo

Vanderlei Ramiro, da Tribo Sol, foi o nono eliminado do No Limite. No programa exibido nesta terça-feira, 31, o professor de inglês recebeu o maior número de votos no Portal da Eliminação.

Ele acabou se isolando dentro do próprio grupo após a saída de Leonardo Correa, o sexto eliminado da edição, que era seu aliado no jogo. Vanderlei até tentou fazer novas estratégias, mas não deu certo.

Mesmo distante dos jogadores da sua equipe, ele mantém a torcida para que eles avancem no reality show. "Não é à toa que eu estou nessa Tribo, não é a toa que eu fiquei nessa Tribo. Estou torcendo muito para ver os raios de sol, esses pontinhos todos amarelos na Final. Estou levando vocês no coração."