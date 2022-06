'No Limite 2022': Rodrigo é o 13º eliminado do reality show

Rodrigo Moraes é o 13º eliminado do 'No Limite'. Foto: Fábio Rocha/Globo

Rodrigo Moraes foi o 13º eliminado do reality show No Limite no programa exibido nesta terça-feira, 14. Ele começou o jogo na Tribo Lua, mas na última semana foi transferido para a Tribo Sol.

O engenheiro disputou a Prova da Comida contra Victor, da Tribo Lua, e acabou perdendo. Com isso, todo o grupo precisou ir para o Portal de Eliminação para tirar um participante.

As mulheres da tribo se juntaram e votaram em Rodrigo. Na sua despedida, ele deixou uma mensagem de motivação aos colegas de equipe: "Busquem sempre o que há de melhor em qualquer situação e mostrem para o que vocês vieram aqui."