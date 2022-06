'No Limite 2022': Ninha é a 16ª eliminada do reality show

Ninha Santiago foi a 16ª eliminada do 'No Limite'. Foto: Fábio Rocha/Globo

Ninha Santiago foi a 16ª eliminada do reality show No Limite nesta quinta-feira, 23. Ela foi a segunda participante a deixar o programa após a unificação dos grupos.

A fotógrafa subaquática fazia parte da Tribo Sol e conseguiu se fortalecer ao criar uma aliança entre as mulheres da equipe. Nos últimos dias, o grupo dela precisou se juntar com a Tribo Lua para virar a Tribo Estrela.

Antes da votação no Portal de Eliminação, Pedro acabou discutindo com ela por conta dessa união feminina. "Quem transformou a Tribo Sol em uma questão de gênero foi a Ninha. Ela que juntou as meninas, quando a gente ainda tinha uma aliança estabelecida de sete pessoas, para eliminar os meninos."

No entanto, com a união dos grupos, ela acabou virando alvo da maioria e precisou deixar o programa.