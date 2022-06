'No Limite 2022': Matheus Pires é o 12º eliminado do reality show

Matheus Pires foi o 12º eliminado do 'No Limite'. Foto: Fábio Rocha/Globo

Matheus Pires foi o 12º eliminado do reality show No Limite no programa exibido nesta quinta-feira, 9. Ele e Pedro eram recém-chegados na Tribo Lua, ficaram imunes na última votação, mas acabaram virando alvos.

No Portal da Eliminação, Charles, Ipojucan e Victor Hugo, os membros antigos da tribo, optaram por votar em Matheus entre os dois novatos.

"Quando eu dizia que ia me inscrever nesse jogo, eu ouvi de muita gente que esse jogo não era para mim, que eu era uma bicha, que eu era afeminada, que eu era fresco. E eu sou tudo isso. Mas eu provei, e tem muita gente provando também, que esse jogo é pra quem quiser", disse o diretor pedagógico.

O participante acabou virando destaque da edição por sua estratégia de criar um personagem no reality show. "Meu nome é Matheus, mas todo mundo me chama de Pires, que é meu sobrenome", disse ele em sua apresentação inicial. "Ninguem me chama de Pires", desmentiu depois.

Relembre o momento: