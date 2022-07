'No Limite 2022': Charles é o vencedor do reality show

Charles foi o vencedor do 'No Limite 2022' e levou o prêmio de meio milhão de reais. Foto: Instagram/@nolimite

Charles foi o grande vencedor da edição de 2022 de No Limite na noite desta quinta-feira, 7, na TV Globo.

Ele disputou a final com Ipojucan e Lucas em uma prova que exigiu muito fôlego dos participantes do reality show de sobrevivência.

Amarrados em sacos com os mesmos pesos dos candidatos, eles precisaram transportar embalagens com peças de um quebra-cabeça de um lado para o outro.

Depois dessa primeira etapa, eles precisaram mover todos os sacos e montar enigmas, em formato de onda. Ipojucan conseguiu montar primeiro, depois Lucas e Charles. Victor não conseguiu e foi eliminado.

A disputa entre os três foi travada no site do Gshow e, nessa, Charles levou a melhor, com 51,42% dos votos e o prêmio de R$ 500 mil.

Ipojucan ficou na segunda posição, com 24,43%, seguido por Lucas, com 24,15%.