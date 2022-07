'No Limite 2022': Andréa é a 19ª eliminada do reality show

Andréa Nascimento foi a 19ª eliminada do 'No Limite 2022'. Foto: Fábio Rocha/Globo

Andréa Nascimento foi a 19ª eliminada do No Limite nesta terça-feira, 5. A participante era a única representante feminina na reta final do reality show.

A administradora não conseguiu ganhar a Prova de Imunidade e acabou levando a maioria dos votos no Portal da Eliminação. "Finalizei mostrando quem eu sou. Dei meu sangue, me entreguei por inteiro", disse.

Antes da votação, ela até tentou retomar a aliança com Lucas como estratégia para não ser eliminada, mas não deu certo. Com isso, Clécio, Charles, Ipojucan, Lucas e Victor disputam a final do programa que ocorrerá nesta quinta-feira, 7.