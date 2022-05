'No Limite 2022': Adriano é o terceiro eliminado do reality show

Adriano Gannsm é o terceiro participante a deixar o 'No Limite 2022'. Foto: TV Globo

Adriano Gannsm foi o terceiro eliminado do reality show No Limite. Ele deixou a competição no programa exibido nesta terça-feira, 10, após ter sido alvo e recebido mais votos.

Kamyla e Guza também receberam votos, mas não foram suficientes para impedir a eliminação do médico. Ele pertencia à Tribo Lua, que perdeu a prova de imunidade e, por isso, precisou votar entre si para tirar alguém da disputa.

"Foi um desafio muito grande, eu prezo muito o silêncio e as pessoas falam o tempo todo", disse Adriano sobre o programa.

Esse foi o segundo Portal da Eliminação enfrentado pela Tribo Lua. No primeiro episódio, os integrantes do grupo não se deram bem na disputa, o que resultou na saída de Dayane.

Adriano, da Tribo Lua, é o segundo eliminado do grupo após uma votação acirrada em #NoLimite! pic.twitter.com/eKIA1rMgXA — No Limite (@NoLimite) May 11, 2022

Agora, restam 21 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Sob o comando de Fernando Fernandes, o programa é exibido as terças e quintas-feiras depois da novela Pantanal. Aos domingos, Ana Clara conversa com os eliminados da semana depois do Fantástico.