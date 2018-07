No Halloween, apresentador aparece sem cabeça para mostrar a previsão do tempo

Homem do tempo do serviço de meteorologia do Reino Unido ficou sem cabeça. Foto: Twitter/@Metoffice

No dia 31 de outubro é comemorado o Halloween, ou Dia das Bruxas, em muitos países europeus e nos Estados Unidos. Para marcar a data, o serviço de meteorologia do Reino Unido, o Met Service, fez uma brincadeira durante a exibição da previsão do tempo no Twitter.

No vídeo publicado na manhã desta terça-feira, 31, o apresentador aparece sem cabeça. "Feliz Halloween! Aqui está o seu apresentador sem cabeça assustador com a previsão para o dia e para a noite do travessuras ou gostosuras", tuitou o Met Service.

Assista: