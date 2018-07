No 'Encontro', Maria Casadevall critica arquivamento de denúncia contra Temer

Fala de Maria Casadevall no 'Encontro' virou assunto nas redes sociais. Foto: Reproducão de cena do 'Encontro'/TV Globo

Nesta sexta-feira, 4, Maria Casadevall foi uma das convidadas do Encontro. A atriz, que interpreta Rimena em Os Dias Eram Assim , falava sobre verdade nas redes sociais quando aproveitou para comentar sobre a decisão da Câmara dos Deputados de arquivar a denúncia contra Michel Temer.

"Eu gostaria só de deixar registrada a minha indignação como cidadã brasileira pelo resultado da votação obtida na Câmara dos Deputados anteontem, pelo arquivamento da denúncia apresentada contra Michel Temer. Eu queria dizer que esse resultado não me representa, e eu acredito que não representa também a grande maioria da população brasileira", disse a atriz, arrancando palmas da plateia.

Maria Casadevall me representa muito, QUE MULHER! pic.twitter.com/cvOtq3rECf — Angel loves Laurinah (@atmsLaurinah) 4 de agosto de 2017

O ator Paulo Serra, que também estava no programa, concordou com Maria, dizendo que a decisão não representa "nenhum de nós". Após a fala da atriz, Fátima Bernardes falou: "Tem uma pesquisa que mostra que 95% das pessoas não queriam o arquivamento. Mas como muita gente diz, é como se aquele local ali fosse outro país, distante da vontade do povo".

O desabafo da atriz virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, e muitos internautas elogiaram a sinceridade dela: