No dia da morte de Domingos Montagner, audiência de 'Velho Chico' cresce 23%

Encarnação se atira no rio ao ver o Gaiola Encantado Foto: Globo/Divulgacao

No dia da morte de Domingos Montagner, a novela Velho Chico alcançou 35,2 pontos no Ibope na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios). A audiência só não superou a do capítulo de estreia, quando a novela atingiu 35,4 pontos. O resultado é 23% maior que o obtido na quarta-feira, 14, dia em que registrou 28,6 pontos.

O corpo do ator que interpretava Santo foi encontrado no fim da tarde e coincidências infelizes marcaram o capítulo exibido à noite. A personagem Encarnação (Selma Egrei) tentou se matar por afogamento no rio São Francisco. Além disso, a novela mostrou o espírito de Martim (Lee Taylor) no barco fantasma Gaiola Encantada, que na novela transporta os mortos pelo rio.

Telespectadores ficaram incomodados com a situação e comentaram as cenas nas redes sociais. No entanto, o capítulo já estava gravado desde o incício da semana.

Velho Chico já me dava medo ,agora passar uma cena em que a personagem ta se afogando, no dia em que o Domingos Montagner morreu, é bizarro. — Madalena_ (@Sra_Grulha) 16 de setembro de 2016

O Jornal Nacional atingiu 33,4 pontos na Grande São Paulo - maior audiência desde março de 2012.

Domingos Montagner morreu afogado no rio São Francisco na última quinta-feira, 15, após um mergulho em uma área de forte correnteza. O corpo do ator foi encontrado por volta das 18 horas a 320 metros da Prainha de Canindé do São Francisco, onde a equipe de produção de 'Velho Chico' gravava os últimos capítulos da novela.