Nicolas Prattes 'pede' bailarina em casamento na 'Dança dos Famosos'

Nicolas Prattes e Mayara Araújo. Foto: João Cotta/Globo/Divulgação

O ritmo do Dança dos Famosos do Domingão do Faustão do último domingo, 12, foi o foxtrote. Mais uma vez, os participantes deram um show, mas foi Nicolas Prattes quem virou o assunto das redes sociais após fazer um 'pedido de casamento' para a bailarina Mayara Araújo.

No fim da dança, Prattes se ajoelhou e mostrou um anel para Mayara, e os dois deram risada. Na hora da avaliação, os próprios jurados brincaram, dizendo que não sabiam se o pedido era real ou não. Prattes então relembrou o beijo que deu em Mayara na apresentação anterior e disse que foi tudo encenado.

"Estamos aqui dando um show para vocês, é como se fosse um ato cênico. Então, tudo precisa ser maravilhoso. A gente tem que dar nosso melhor para vocês levantarem, eu só tento fazer isso", explicou.