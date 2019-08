Nickelodeon planeja desenvolver nova série com Garfield

Garfield é um personagem criado por Jim Davis. Foto: Nickelodeon/Divulgação

Garfield poderá ser visto em histórias inéditas na Nickelodeon. É que o canal planeja desenvolver uma nova série de televisão após a Viacom, distribuidora da empresa de entretenimento, adquirir os direitos autorais do desenho animado e das franquias do U.S. Acres, ambos criados por Jim Davis.

Além da exibição dos programas, o contrato permite o licenciamento de produtos e criação de experiências físicas.

A aquisição deve ser concluída nas próximas semanas, e o criador de Garfield continuará produzindo a revista em quadrinhos.

"Esse acordo marca mais um passo rumo ao nosso objetivo de nos tornarmos a primeira opção em conteúdo infantil. Estamos muito felizes em ter Garfield como parte do nosso portfólio e mais felizes ainda em apresentá-lo para novas as gerações", disse Brian Robbins, presidente da Nickelodeon.

Com essa aquisição, Garfield se une a outras franquias do canal, como Bob Esponja, Patrulha Canina, As Tartarugas Ninja e os futuros programas As Pistas de Blue e o primeiro spin off do Bob Esponja, Kamp Koral.