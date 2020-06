Nickelodeon confirma que Bob Esponja é personagem LGBTQ+

Nickelodeon confirma que Bob Esponja é personagem LGBT Foto: Divulgação

O estúdio Nickelodeon oficializou que Bob Esponja é um personagem LGBTQ+. A confirmação de especulações que já tinham surgido anteriormente veio em uma publicação nas redes sociais neste sábado, 13, para comemorar o mês do orgulho LGBTQ+.

"Celebrando o Orgulho com a comunidade LGBTQ + e seus aliados neste mês e todos os meses", escreveu a empresa de entretenimento juvenil em um post com o protagonista do desenho Bob Esponja Calça Quadrada. Além do animal marinho, a postagem também traz imagens de Korra, de A Lenda de Korra, e de Schwoz Schwartz, de Henry Danger.

Veja a publicação da Nickelodeon sobre o mês do orgulho LGBTQ+:

Em 2002, a mídia norte-americana relatou que produtos do Bob Esponja tinham grande popularidade entre o público gay. Já em 2005, grupos conservadores cristãos nos Estados Unidos afirmaram que o personagem principal da animação e seu melhor amigo Patrick eram usados para disseminar a homosexualidade.

O criador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, falou sobre o assunto em entrevista à Reuters antes da estreia em Cingapura de Bob Esponja - O Filme, em janeiro de 2005. "Isso não tem nada a ver com o que nós tentamos fazer", disse.

"Nunca tivemos a intenção de que Bob Esponja e Patrick fossem gays. Eu os vejo como quase assexuais. Tentamos apenas fazer graça", afirmou Hillenburg.