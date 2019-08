Nickelodeon anuncia finalistas da 20ª edição do 'Meus Prêmios Nick'

Maisa Silva na estreia do 'Programa da Maisa', no SBT. Foto: Gabriel Cardoso/SBT

A Nickelodeon anunciou as categorias e todos os indicados da 20ª edição do Meus Prêmios Nick, evento da televisão por assinatura infantil que comemora 20 anos em 2019. Para celebrar a data, o prêmio conta com três novas categorias que celebram os melhores apresentadores, melhores shows e os melhores banhos de slime.

Maisa, que este ano estreou seu próprio programa no SBT, foi a artista que recebeu o maior número de indicações: seis no total. Ela concorre nas categorias Artista de TV Feminina, Instagram do Ano, Programa de TV Favorito, Inspiração do Ano e nas categorias especiais como Melhor Apresentadora e Slime Épico.

As votações foram abertas nesta quinta-feira, 1º, pelo site do prêmio e pelo Twitter. Para validar seu voto pela rede social, é preciso publicar em um mesmo tuíte a hashtag #MPN e a hashtag do seu indicado. Por exemplo: #MPN #BobEsponja para votar no Bob Esponja na categoria Desenho Animado Favorito.

É possível votar em mais de uma categoria no mesmo tuíte, desde que tenha a hashtag do prêmio e da pessoa ou programa preferido. A Nickelodeon alerta que, mesmo que você use a mesma hashtag três vezes no mesmo tuíte, será contabilizado apenas como um voto. Retuítes também são válidos.

Confira abaixo a lista completa das 20 categorias e indicados:

Artista de TV Feminina

Evaluna Montaner (Club 57) - #EvalunaMontaner

Maisa (Programa da Maisa) - #Maisa

Tatá Werneck (Lady Night) - #TataWerneck

Marina Ruy Barbosa (O Sétimo Guardião) - #MarinaRuyBarbosa

Maia Reficco (Kally’s Mashup) - #MaiaReficco

Isabela Souza (Bia) - #IsabelaSouza

Sophia Valverde (As Aventuras de Poliana) - #SophiaValverde

Sabrina Sato (Programa da Sabrina) - #SabrinaSato

Artista de TV Masculino

João Guilherme (As Aventuras de Poliana) - #JoaoGuilherme

André Lamoglia (Juacas) - #AndreLamoglia

Riccardo Frascari (Club 57) - #RiccardoFrascari

Rafael Vitti (Verão 90) - #RafaVitti

Bruno Guedes (Topíssima) - #BrunoGuedes

Leonardo Cidade (Jezabel) - #LeoCidade

Fábio Porchat (Programa do Porchat) - #FabioPorchat

Pedro Novaes (Malhação) - #PedroNovaes

Artista Musical Favorito

Luan Santana - #LuanSantana

Anitta - #Anitta

Ludmilla - #Ludmilla

Melim - #Melim

Vitor Kley - #VitorKley

Sandy & Junior - #SandyEJunior

Pabllo Vittar - #PablloVittar

Marília Mendonça - #MariliaMendonca

Artista Internacional Favorito

Now United - #NowUnited

Shawn Mendes - #ShawnMendes

Taylor Swift - #TaylorSwift

Camila Cabello - #CamilaCabello

Ariana Grande - #ArianaGrande

BLACKPINK - #Blackpink

BTS - #BTS

Why Don’t We - #WhyDontWe

Canal de Youtube Favorito

Irmãos Neto - #IrmaosNeto

Rezendeevil - #Rezendeevil

Nickelodeon em Português - #Nickelodeon

Futparódias - #Futparodias

Manual do Mundo - #ManualDoMundo

Você Sabia? - #VoceSabia

Gato Galactico - #GatoGalactico

Bibi Tatto - #BibiTatto

Gamer do Ano

TazerCraft - #TazerCraft

Malena - #Malena

Baixa Memória - #BaixaMemoria

Flakes Power - #FlakesPower

Jazzghost - #Jazzghost

Spok - #Spok

Haru - #Haru

Uma Dani - #UmaDani

Fandom do Ano

BTS Army - #Army

Anitters - #Anitters

Luanetes - #Luanetes

KatyCats - #KatyCats

Blink - #Blink

Arianators - #Arianators

Mendes Army - #MendesArmy

Uniters - #Uniters

Hit Nacional Favorito

Ouvi dizer - Mellim - #OuviDizer

Pupila - Anavitória e Vitor Kley - #Pupila

Brisa - Iza - #Brisa

Cem Mil - Gusttavo Lima - #CemMil

Juntos - Paula Fernandes e Luan Santana - #Juntos

Vou ter que superar - Matheus e Kauan e Marília Mendonça - #VouTerQueSuperar

Facilita - Kevinho - #Facilita

Quem Me Dera - Márcia Felippe e Jerry Smith - #QuemMeDera

Hit Internacional Favorito

Shallow - Lady Gaga e Bradley Cooper - #Shallow

Señorita - Shawn Mendes e Camila Cabello - #Senorita

I Don’t Care - Ed Sheeran e Justin Bieber - #IDontCare

You need to calm down - Taylor Swift - #YouNeedToCalmDown

Sucker - Jonas Brothers - #Sucker

Boy with Luv - BTS e Halsey - #BoyWithLuv

Thank u, Next - Ariana Grande - #ThankUNext

Never Really Over - Katy Perry - #NeverReallyOver

Inspiração do Ano

Marta - #MartaInspiracao

Cristiane Rozeira - #CrisRozeiraInspiracao

Luisa Mell - #LuisaMellInspiracao

Maisa - #MaisaInspiracao

Whindersson Nunes - #WhinderssonNunesInspiracao

Kondzilla - #KondzillaInspiracao

Marcos Mion - #MarcosMionInspiracao

Rene Silva - #ReneSilvaInspiracao

Instagram do Ano

Larisssa Manoela - #LarissaManoelaIG

Maisa - #MaisaIG

João Guilherme - #JoaoGuilhermeIG

Jade Picon - #JadePiconIG

Kim RosaCuca - #KimRosaCucaIG

Lorena Queiroz - #LorenaQueirozIG

Luara Fonseca - #LuaraFonsecaIG

Mel Maia - #MelMaiaIG

Revelação do Ano

Giulia Benite - #GiuliaBenite

Sofia S Furlani - #SofiaSFurlani

Pedro Miranda - #PedroMiranda

Giulia Be - #GiuliaBe

Gabriel Santana - #GabrielSantana

Lagum - #Lagum

Vitão - #Vitao

Luluca - #Luluca

Style do Ano

Renato Aragão - #RenatoAragaoStyle

Sasha Meneghel - #SashaMeneghelStyle

Pabllo Vittar - #PablloVittarStyle

MC Soffia - #MCSoffiaStyle

Lellê - #LelleStyle

Luis Mariz - #LuisMarizStyle

Klara Castanho - #KlaraCastanhoStyle

Marcelo Twelve - #MarceloTwelveStyle

Desenho Animado Favorito

Bob Esponja - #BobEsponja

Loud House - #LoudHouse

Miraculous: As Aventuras de Ladybug - #Ladybug

Oswaldo - #Oswaldo

Irmão do Jorel - #IrmaoDoJorel

Os Jovens Titãs em Ação - #OsJovensTitasEmAcao

O Incrível Mundo de Gumball - #OIncrivelMundoDeGumball

Steven Universo - #StevenUniverso

Programa de TV Favorito

The Voice Kids - #TheVoiceKids

D.P.A. - #DPA

Juacas - #Juacas

MasterChef - #MasterChef

Club 57 - #Club57

Programa da Maisa - #ProgramaDaMaisa

Bia - #Bia

Noobees - #Noobees

Programa Nick Favorito

Club 57 - #Club57Nick

Noobees - #NoobeesNick

Kally’s Mashup - #KallysMashupNick

Henry Danger - #HenryDangerNick

The Thundermans - #TheThundermansNick

Game Shakers - #GameShakersNick

Bob Esponja - #BobEsponjaNick

Loud House - #LoudHouseNick

Filme do Ano

Aladdin - #Aladdin

Vingadores: Ultimato - #VingadoresUltimato

O Rei Leão - #OReiLeao

Toy Story 4 - #ToyStory4

Como treinar seu dragão 3 - #ComoTreinarSeuDragao3

Turma da Mônica - Laços - #TurmaDaMonicaLacos

Homem-Aranha: Longe de Casa - #HomemAranhaLongeDeCasa

O Parque dos Sonhos - #OParqueDosSonhos

Categorias especiais - 20 anos de Meus Prêmios Nick!

Melhor Apresentador

Lucas Silveira (2010) - #LucasSilveiraApresentador

Di Ferrero (2010) - #DiFerreroApresentador

Sabrina Sato (2014) - #SabrinaSatoApresentadora

Fabio Porchat (2015) - #FabioPorchatApresentador

Maisa (2018) - #MaisaApresentadora

Larissa Manoela (2017) - #LarissaManoelaApresentadora

Christian Figueiredo (2016) - #ChristianFigueiredoApresentador

Rodrigo Faro (2012) - #RodrigoFaroApresentador

Melhor Show

Fresno (2008) - #FresnoShow

NX Zero (2009) - #NXZeroShow

Anitta (2015) - #AnittaShow

Luan Santana (2018) - #LuanSantanaShow

Kally’s Mashup (2018) - #KallysMashupShow

Big Time Rush (2012) - #BigTimeRushShow

Drake Bell (2010) - #DrakeBellShow

Ludmilla (2016) - #LudmillaShow

Slime Épico

Isa TKM (2009) - #IsaTKMSlime

Di Ferrero e Lucas Silveira (2010) - #DiFerreroLucasSilveiraSlime

Spencer - iCarly (2013) - #SpencerSlime

MariMoon e Larissa Manoela (2013) - #MariMoonLarissaManoelaSlime

Fabio Porchat (2014) - #FabioPorchatSlime

Eduardo Sterblitch (2014) - #EduardoSterblitchSlime

Felipe Castanhari (2017) - #FelipeCastanhariSlime

Maisa e Matheus E Kauan (2018) - #MaisaMatheusKauanSlime