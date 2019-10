Netinho de Paula volta à TV após sete anos: 'Um absurdo eu ser o único apresentador negro'

O cantor Netinho de Paula, apresentador da Rede TV!. Foto: Instagram/@netinhodepaula

Após sete anos fora do ar, Netinho de Paula estreiou o É da Gente na Rede TV! neste domingo, 20.

Com direção de Wanderley Villa Nova, o programa vai ao ar todo o domingo, das 14h às 15h30.

Netinho resgata o mesmo estilo de atração já comandada por ele em 2012, o Programa da Gente, também na Rede TV!, com concursos de pagode e funk.

Um dos quadros repaginados foi o famoso Um Dia de Princesa, conhecido por transformar a vida de jovens que vivem na periferia de São Paulo.

No Instagram na sexta-feira, 18, Netinho de Paula relembrou do sucesso do quadro Um Dia de Princesa e publicou uma foto antiga, da última atuação dele na TV.

“Um #tbt de um dia de princesa, já que neste domingo, às 14h, será a estreia do programa. Uma felicidade imensa poder voltar a viver momentos como este. Não percam”, escreveu na legenda da foto.

No É da Gente, Netinho de Paula também promove o concurso da mais bela negra do Brasil. A proposta é também levar debates e entrevistas sobre preconceito e discriminação racial.

Sobre a presença de negros na apresentação de programas na TV, Netinho avaliou: “Queria ter essa positividade de dizer que melhorou nos últimos sete anos. A publicidade valorizou mais, mas para mim é ainda um absurdo tanto aos domingos como aos sábados, eu ser o único apresentador negro. Tem alguma coisa errada”, questionou.

O cantor também contou como recebeu a proposta para voltar a trabalhar na televisão. “Fiquei muito feliz. Eles fizeram uma proposta para que eu pudesse apresentar e eu falei que se o programa fosse do jeito que eu gosto de fazer, eu aceitaria”, afirmou Netinho durante coletiva de imprensa em São Paulo.

Os adversários da audiência dominical são Domingo Legal, do SBT, comandado por Celso Portiolli, e Domingo Show, na Record TV, de Geraldo Luís. “Nesse horário, a audiência (da Rede TV!) é praticamente traço. Se a gente tiver três pontos já é um aumento de 300%”, calculou Netinho.