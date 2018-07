Netflix vai lançar nova versão de ‘She-Ra’ em 2018

Atualmente, 'She-Ra' continua a ir ao ar no Gloob e possui episódios disponíveis no Netflix. Foto: Filmation Associates e Mattel

A Netflix vai produzir um reboot do desenho animado She-Ra, em parceria com a DreamWorks. O desenho, que foi lançado originalmente em 1985 e acompanha a transformação de uma princesa, chamada Adora, na super-heroína She-Ra, terá novos episódios no streaming em 2018.

A história do desenho se passa no Reino de Eternia, no qual a princesa Adora é filha do Rei Randor e da Rainha Marlena, sendo também irmã gêmea do príncipe Adam (ou, como é mais conhecido, He-Man).

No Brasil, o desenho foi transmitido pela Globo e pelo SBT nos anos 1980 e 1990. Atualmente, há episódios disponíveis no Netflix.

Segundo o site Deadline, a nova versão de She-Ra deverá contar com uma trama “que celebra a amizade feminina e o empoderamento, comandada por uma princessa guerreira feita sob medida para hoje”.