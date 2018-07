Netflix: 'Tudo Sobre Minha Mãe' rendeu Oscar ao diretor Pedro Almodóvar

Personagem Agrado. Foto: Reprodução de cena do filme 'Tudo Sobre Minha Mãe' (1999) / Sony Pictures

Lançado há mais de 15 anos, o drama Tudo Sobre Minha Mãe começa com a história de um garoto que morre de maneira trágica ainda jovem. Inconsolável, sua mãe vai atrás do pai do garoto, uma travesti.

No caminho, se reencontra com Agrado, amiga de longa data, que em determinado momento faz um memorável monólogo. O filme também conta com a atriz Penélope Cruz ainda no início da carreira, vivendo uma freira que passa por dilemas em sua vida por conta de alguns atos que cometeu.

O filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2000.

Confira também o trailer do longa (em espanhol):