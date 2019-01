Netflix tenta ‘roubar’ audiência da Globo e convida internauta para ver ‘Madagascar’

'Madagascar'. Foto: Divulgação

A briga pela audiência na televisão pode ser bem acirrada. Com a massificação dos serviços de streaming e o engajamento dos telespectadores nas redes sociais, essa competição ganha elementos bem humorados. Foi o que aconteceu nesta quinta-feira, 3, entre Netflix e TV Globo.

E a emissora de TV aberta exibiu a animação Madagascar na Sessão da Tarde, já em ritmo de férias. Enquanto isso, no Twitter, a plataforma de streaming provocou: “Você que não está de férias e está com inveja da galera vendo Madagascar, eu coloquei no meu site para você ver mais tarde. O dois e o três também”, divulgou a Netflix. O perfil oficial da Globo ‘respondeu’ com emojis simpáticos. E o serviço de streaming entrou na brincadeira: “Você também está convidada para a sessão mais tarde, querida”. O tom bem humorado seguiu.

Você que não está de férias e tá com inveja da galera vendo Madagascar, eu coloquei no meu site pra você ver mais tarde. O 2 e o 3 também. — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 3 de janeiro de 2019

?????? — Globo (@RedeGlobo) 3 de janeiro de 2019

Os internautas que seguem a Netflix e a Globo não perdoaram e entraram na ‘guerra’ entre as emissoras. Confira.

Globo, cuidado com esse golpe do "vamos lá em casa assistir um filme rs" é cilada bino — Yuderson (@yuderson_pnc) 4 de janeiro de 2019

A amizade do milênio pic.twitter.com/BzLT02epPI — Meredith Gay (@Dan_cingQueen) 3 de janeiro de 2019

Netflix é afrontosa assim que eu gosto pic.twitter.com/2v9B7mmIFa — DARK WESLU ? (@wesleylucas2001) 3 de janeiro de 2019