Netflix: sugestões de filmes para assistir no Dia das Mães em 2019

O Dia das Mães será comemorado no próximo dia 12 de maio, um domingo, no Brasil. A Netflix possui em seu catálogo diversas produções ligadas ao tema da maternidade e da relação entre as mães e seus filhos.

Confira algumas sugestões de filmes ligados ao tema para assistir no Dia das Mães:

Sexta-Feira Muito Louca

Já imaginou como seria passar um dia trocando de corpo com sua mãe (mais ou menos como ocorre entre os personagens de Tony Ramos e Gloria Pires no filme Se Eu Fosse Você)?

É o que ocorre entre as personagenes de Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nesta refilmagem da Disney da clássica comédia lançada em 1976, em versão que fez sucesso em 2003. Que tipos de segredos e atitudes inesperadas uma deverá descobrir sobre a outra ao longo de uma sexta-feira?

O Que Esperar Quando Você Está Esperando

A comédia romântica O Que Esperar Quando Você Está Esperando conta com um elenco recheado de estrelas como Rodrigo Santoro, Jennifer Lopez, Chris Rock, Elizabeth Banks e Cameron Diaz.

A história gira em torno da vida de vários casais enfrentando os altos e baixos que envolvem o período de uma gravidez.

O Maior Amor do Mundo

Com a aproximação do Dia das Mães, uma mulher que tem dois filhos e um ex-marido que a trocou por uma garota mais jovem e outra que é muito atarefada com sua carreira e pode ter um passado ligado a uma menina entregue à adoção precisarão solucionar suas vidas no que diz respeito às relações familiares.

A comédia conta com Jennifer Aniston e Julia Roberts, o que por si só já indica garantia de boas risadas.

Perfeita é a Mãe

Neste filme com classificação indicativa não recomendada para menores de 18 anos, Mila Kunis estrela ao lado de Kristen Bell e Kathryn Hahn uma comédia sobre três amigas que desistem de serem "mães perfeitas".

