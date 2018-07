Netflix: Seth Rogen vive filho de Barbra Streisand em 'Minha Mãe É Uma Viagem'

Seth Rogen e Barbra Streisand em cena. Foto: Reprodução de cena do filme 'Minha Mãe É Uma Viagem' (2012) / Paramount

Andy decide fazer uma viagem de mais de uma semana de carro atravessando boa parte dos Estados Unidos com sua mãe, Joyce, após algumas coisas não darem tão certo em sua vida como esperava.

Um tanto quanto desajeitado, Andy terá que lidar com as inconveniências de sua amável mãe. A dupla é interpretada pelos conhecidos Seth Rogen e Barbra Streisand, que proporcionam boas gargalhadas ao longo do filme.

Assista Minha Mãe É Uma Viagem na Netflix!

Confira também o trailer do filme (em inglês):